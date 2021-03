Какой сегодня праздник 15 марта

фото © pixabay.com

Сегодня, 15 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Начало Великого поста

Фото Главред

В 2021 году время Великого поста — с 15 марта по 1 мая.

Пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. Традиционно, Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме.

Первый день Великого поста в православной церкви получил название «Чистый понедельник» (хотя это нецерковное название, но весьма распространенное в православии), в связи с тем, что этот первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

День памяти иконы Божией Матери «Державная»

Пресвятая Богородица дважды явилась во сне крестьянке Евдокии Адриановой. В феврале 1917 года Евдокия услышала слова Богородицы: «Есть в селе Коломенском большая черная икона. Ее нужно взять — пусть молятся». А еще через несколько дней она видела белый храм и в нем восседавшую величественную Жену. Крестьянка решила разыскать увиденную во сне церковь. 2 марта (15 марта по новому стилю) в селе Коломенском близ Москвы она узнала в храме Вознесения Господня ту самую, приснившуюся ей, церковь.

В результате усердных поисков, предпринятых вместе с настоятелем храма, в церковном подвале была найдена большая темная икона Божией Матери — это и был явленный Евдокии образ.

Икона сразу же стала почитаться как чудотворная, с нее делали многочисленные списки, ее приглашали для совершения молебнов во все окрестные села, во многие обители, храмы, на заводы и фабрики по всей Москве.

Федот Ветронос

Народный праздник «Федот Ветронос» отмечается 15 марта (по старому стилю - 2 марта). В православном календаре это день почтения памяти святого мученика Феодота Киринейского, епископа. Другие названия праздника: «Федот - снежный занос», «Федот вешний», «Ветры-вихровеи». Русский народ прозвал святого Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветра.

Также сегодня, 15 марта, отмечают такие праздники:

- Международный день борьбы с полицейской жестокостью

- Всемирный день защиты прав потребителя (World Consumer Rights Day)

- День Конституции Беларуси

- День работников жилищно-коммунального хозяйства Украины

- День мечтания о розовых кустах

- День рождения эскалатора

- Всемирный день контакта (World Contact Day)

- День правдивой исповеди (True Confessions Day)

- Международный день защиты бельков (International Day of Action for the Seals)

- День любителей арахиса (National Peanut Lovers Day) в США

- День революции 1848 года в Венгрии

- Праздник богатого года (Хонэн-мацури) в Японии

- День молодежи в Палау

- День Брута (National Brutus Day) в США

- Праздник огня (Фальяс) в Испании

Сегодня именины празднуют: Афинодор, Василий, Федот, Савва, Варсонофий, Иосиф, Иларион, Арсений, Луиза, Агафон, Евфалия, Ефросин, Савватий, Троадий.

Что происходило 15 марта в прошлые годы

44 - заговорщики во время заседания сената убили римского императора Юлия Цезаря.

1493 - два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев.

1603 - французский исследователь Самуэль де Шамплан отправился в свою первую экспедицию в Канаду.

1830 - вышел последний, 13-й номер «Литературной газеты», который редактировал А. С. Пушкин

1867 - австрийцы и венгры договорились о преобразовании Австрии на дуалистическую государство Австро-Венгрия.

1884 - в Киеве разгромлена подпольная типография народовольцев.

1892 - в США запатентован эскалатор

1892 - основан английский футбольный клуб «Ливерпуль»

1906 - зарегистрирована компания «Роллс-Ройс».

1917 - в России сформировано Временное правительство, Николай II отрекся от престола.

1919 - Большевики национализировали театры Украины.

1927 - Началось строительство Днепрогэса.

1938 - В Саудовской Аравии начали первые поиски нефти.

1939 - Карпатская Украина провозгласила независимость.

1990 - Горбачев был избран единственным в истории СССР президентом;

1994 - состоялось бракосочетание Пугачевой и Киркорова.

1996 - Южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс стал вторым в истории человеком после Сергея Бубки, которая прыгнула выше 6 метров.

2001 - Чеченские террористы захватили авиалайнер Ту-154.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 марта. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 13 марта. Сегодня, 13 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Как коронавирус повлиял на психику крымчан. Режим самоизоляции, который вводили в России и в Крыму почти год назад, существенно не повлиял на психику людей, так как в современном обществе о полной изоляции человека говорить трудно – свою роль играют телефон и интернет.

Какой сегодня праздник 12 марта. Сегодня, 12 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Аксенов объявил три религиозных праздника выходными днями в Крыму. Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил выходными праздничными днями в 2021 году Троицу, Ораза-байрам и Курбан-байрам.