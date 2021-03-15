Депутат Госдумы от Крыма заявил о задержании своего двойника-мошенника

Злоумышленник, выманивавший деньги у предпринимателей от имени депутата Госдумы Руслана Бальбека, задержан при пересечении границы с Крымом.

Фейковый депутат «работал» с территории Украины, заявил Бальбек.

«Сотрудники МВД по Республике Крым задержали злоумышленника, который от моего имени на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги на якобы благие цели. Одним говорил, что это для моей семьи, другим – что на благотворительность, третьим – что на важные проекты. Но в итоге обманывал всех, – написал Бальбек на своей странице в Facebook. – Злоумышленник действовал с территории Украины, задержали его при въезде на полуостров. А в Крыму ему помогали сообщники».

По информации Бальбека, для правдоподобия злоумышленник рассылал поддельные бланки приемной депутата, заверенные якобы его подписью. «Звонил предпринимателям и уговаривал их перечислить деньги на заранее открытые им банковские счета. Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени», – отметил Бальбек.

Он добавил, что сотрудники МВД по Республике Крым возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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