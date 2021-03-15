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Коронавирус в Крыму

Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек

13:52 понедельник, 15 марта 2021
Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек

фото © meduza.io

А с учетом Севастополя эта цифра приближается к 1500.

Число людей, умерших от коронавируса в Крыму с начала пандемии, превысило одну тысячу.

Соответствующая информация опубликована на сайте минздрава республики.

За минувшие сутки скончались два человека, общее количество летальных случаев составило 1 001.

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса был введен в Крыму 17 марта. Первый  случай заражения COVID-19 на территории республики подтвержден 21 марта. Первая смерть пациента с коронавирусом в Крыму зарегистрирована 5 мая.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 36 676 человек. Выздоровевших за весь период 33 570 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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