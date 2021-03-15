Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - 57 новых заражений за сутки ● В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● 63 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Коронавирус в Севастополе: Сводка за сутки
Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек
фото © meduza.io
А с учетом Севастополя эта цифра приближается к 1500.
Число людей, умерших от коронавируса в Крыму с начала пандемии, превысило одну тысячу.
Соответствующая информация опубликована на сайте минздрава республики.
За минувшие сутки скончались два человека, общее количество летальных случаев составило 1 001.
Режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса был введен в Крыму 17 марта. Первый случай заражения COVID-19 на территории республики подтвержден 21 марта. Первая смерть пациента с коронавирусом в Крыму зарегистрирована 5 мая.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 36 676 человек. Выздоровевших за весь период 33 570 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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