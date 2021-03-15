Число умерших от коронавируса в Крыму превысило тысячу человек

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А с учетом Севастополя эта цифра приближается к 1500.

Число людей, умерших от коронавируса в Крыму с начала пандемии, превысило одну тысячу.

Соответствующая информация опубликована на сайте минздрава республики.

За минувшие сутки скончались два человека, общее количество летальных случаев составило 1 001.

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса был введен в Крыму 17 марта. Первый случай заражения COVID-19 на территории республики подтвержден 21 марта. Первая смерть пациента с коронавирусом в Крыму зарегистрирована 5 мая.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 36 676 человек. Выздоровевших за весь период 33 570 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новый всплеск заболеваемости COVID неизбежен. Профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский предупредил о возможности роста заражений коронавирусом в России осенью.

Коронавирус в Севастополе: оперативные данные. За прошедшие сутки в Севастополе выявлено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом. За 13 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.