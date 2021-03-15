Происшествия
Бешенство в Крыму: «неблагополучным» объявили еще один поселок
В Крыму объявили «неблагополучным» из-за случая бешенства дикой лисы Березовское сельское поселение Раздольненского района, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.
Как уточняется, зараженное животное застрелили ориентировочно в 5 км западнее от с. Березовка Раздольненского района Крыма.
«На период действия ограничительных мероприятий (карантина) в неблагополучном пункте запрещено: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки», – говорится в сообщении.
Ранее в селе Далекое Черноморского района был зарегистрирован случай бешенства домашней кошки.
В феврале зараженная бешенством собака напала на ребенка в частном доме в пгт Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.
В январе этого года в Раздольненском районе Крыма за неделю дважды обнаружили зараженных бешенством животных.
Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.
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