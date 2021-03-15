Арестован «прокативший» крымского полицейского водитель «бумера»

Жителя Краснодарского края, который сбил на машине сотрудника полиции, решением суда заключили под стражу.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

Водителя черного BMW задержали по горячим следам в прошлый четверг, против него возбудили уголовное дело.

Расследование происшествия продолжается.

Днем 11 марта в центре Симферополя оперуполномоченный отдела Уголовного розыска увидел, как женщина пытается догнать двух мужчин. Выяснилось, что мужчины - посетители кафе, не пожелавшие оплатить счет на сумму более 20 тысяч рублей.

Сотрудник полиции попытался задержать мужчин, однако они не реагировали, сели в машину и попытались скрыться. Начав движение, водитель сбил оперативника и протащил на капоте по проспекту Кирова. Чтобы сбросить полицейского с автомобиля, мужчина увеличил скорость. Сотрудник полиции упал на проезжую часть и получил травму ноги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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