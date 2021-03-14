Власть
Затянувшая стройка приюта для животных в Симферополе продолжается
К сдаче в эксплуатацию готовят первый этап строительства приюта.
Симферопольские чиновники обсудили на очередном совещании строительство приюта для животных, сообщила пресс-служба симферопольской администрации.
Чиновники поговорили о разработке и согласовании документов по техприсоединению к водоснабжению, электроснабжению и сетям связи, скорректировали сроки на выполнение работ в дорожной карте, обсудили как доводятся лимиты и заключаются контракты на работы по сетям.
Начальник департамента капстроительства крымской столицы Василий Хомутов рассказал, что объект строится в штатном режиме, с подрядчиками находятся в контакте, устраняют замечания и готовят к сдаче в эксплуатацию первый этап строительства.
Напомним, что проект приюта для животных в Симферополе одобрили еще в 2014 году, а завершить его возведение должны были в 2019-м. На эти цели было выделено более 50 миллионов рублей. В проекте предусмотрен административный корпус и ветклиника, но объект будет введен в эксплуатацию лишь с вольерами, коммуникациями, благоустройством территории и пищеблоком.
По словам экс-руководителя департамента капстроительства Симферополя Аллы Кудряшовой, 50 миллионов рублей были рассчитаны только на первый этап строительства, а на остальное деньги не выделялись.
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