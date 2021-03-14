Затянувшая стройка приюта для животных в Симферополе продолжается

К сдаче в эксплуатацию готовят первый этап строительства приюта.

Симферопольские чиновники обсудили на очередном совещании строительство приюта для животных, сообщила пресс-служба симферопольской администрации.

Чиновники поговорили о разработке и согласовании документов по техприсоединению к водоснабжению, электроснабжению и сетям связи, скорректировали сроки на выполнение работ в дорожной карте, обсудили как доводятся лимиты и заключаются контракты на работы по сетям.

Начальник департамента капстроительства крымской столицы Василий Хомутов рассказал, что объект строится в штатном режиме, с подрядчиками находятся в контакте, устраняют замечания и готовят к сдаче в эксплуатацию первый этап строительства.

Напомним, что проект приюта для животных в Симферополе одобрили еще в 2014 году, а завершить его возведение должны были в 2019-м. На эти цели было выделено более 50 миллионов рублей. В проекте предусмотрен административный корпус и ветклиника, но объект будет введен в эксплуатацию лишь с вольерами, коммуникациями, благоустройством территории и пищеблоком.

По словам экс-руководителя департамента капстроительства Симферополя Аллы Кудряшовой, 50 миллионов рублей были рассчитаны только на первый этап строительства, а на остальное деньги не выделялись.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Усадьба Меллер-Закомельских в Ялте получает охранный статус. Усадьба Меллер-Закомельских в центре Ялты включена в списки выявленных объектов культурного наследия.

Власти Ялты похвастались, что разогнали бомжей. Ялтинских бомжей разогнали и убрали свалку, которая была их домом.

Симферополю выделят 9 млн рублей на насосы в многоэтажках. В ряде многоквартирных домов Симферополя будут установлены 22 новых насоса для подкачки воды на верхние этажи.

В Севастополе у пляжа вместо парковки появился новый шлагбаум. В Севастополе началась подготовка к пляжному сезону – кроме новых, безопасных навесов операторы обещают туристам открытый кинотеатр на «Песочном» пляже и озеленение, сообщает «Независимое телевидение Севастополя».