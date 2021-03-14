Власть
Зарплата жителей Крыма выросла, но покупательская способность упала
фото © pixabay.com
В Крыму средняя заработная плата за прошедший год составила 33,5 тыс.руб., что по сравнению с 2019 годом больше на 1,8%.
А вот реальная заработная плата, характеризующая покупательскую способность населения, снизилась на 1%.
Как сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина, номинальная заработная плата на полуострове расти не переставала, пишет kp.ru.
- Даже в год пандемии в целом по Крыму она увеличилась на 1,8%, - цитирует Балдину «Крымская газета».
По ее словам, заработная плата по Крыму ниже, чем в России. Относительно Южного федерального округа она составляет 92,8%, и 65,7% от среднероссийского показателя.
- Реальные денежные доходы также сократились на 4%, номинальные – на 1,3%, - отметила Балдина.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ипотечный рынок в Крыму побил прошлые рекорды и продолжает расти. Крымские банки сообщают об устойчивом спросе на ипотечные продукты в регионе: за январь-февраль объем выданных ипотечных займов в регионе приблизился к 4 млрд рублей.
Треть спроса на квартиры в Крыму приходится на приезжих. Примерно треть сделок на покупку новых квартир в Крыму оформляют жители регионов России.
В Крыму снова подорожал бензин. Цены на бензин в Крыму повысились на 1%. О причинах увеличения цены на топливо рассказал директор института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Реутов.
Цены в Севастополе растут вдвое быстрее среднероссийских. Сильнее всего подорожали такие продукты питания, как огурцы и бананы.
МВД проверит роль полицейского в смертельном ДТП в Крыму
МВД по Республике Крым проведет служебную проверку по факту участия сотрудника полиции в дорожно-транспортном происшествии на севере Крыма, в котором погиб человек.
В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом
За 13 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
11 марта
Какой сегодня праздник 14 марта фото
Сегодня, 14 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.