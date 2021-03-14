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Власть

Зарплата жителей Крыма выросла, но покупательская способность упала

11:50 воскресенье, 14 марта 2021
Зарплата жителей Крыма выросла, но покупательская способность упала

фото © pixabay.com

В Крыму средняя заработная плата за прошедший год составила 33,5 тыс.руб., что по сравнению с 2019 годом больше на 1,8%.

А вот реальная заработная плата, характеризующая покупательскую способность населения, снизилась на 1%.

Как сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина, номинальная заработная плата на полуострове расти не переставала, пишет kp.ru.

- Даже в год пандемии в целом по Крыму она увеличилась на 1,8%, - цитирует Балдину «Крымская газета».

По ее словам, заработная плата по Крыму ниже, чем в России. Относительно Южного федерального округа она составляет 92,8%, и 65,7% от среднероссийского показателя.

- Реальные денежные доходы также сократились на 4%, номинальные – на 1,3%, - отметила Балдина.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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