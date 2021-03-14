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Водный кризис

Ялту все-таки будут поить морской водой

08:01 воскресенье, 14 марта 2021
Ялта
Ялту все-таки будут поить морской водой

фото © Новости Крыма

Установка для опреснения морской воды, которая будет построена в районе Ялты, обойдется примерно в 3 млрд рублей.

Об этом сегодня журналистам сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов, после обсуждения вопроса водоснабжения с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

«Уверен, что только опреснение даст положительный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, общий объем средств который примерно сегодня прикидывали – около 3 млрд рублей. Источники финансирования есть, в принципе, там к работам уже приступили. В связи с санкционным режимом мы нюансы публично не озвучиваем. В общем могу сказать, что динамика нацелено на то, чтобы принять управленческие решения до опреснительной установки, чтобы курортный сезон прошел комфортно», – сообщил Аксенов.

Предполагается, что строительство двух опреснительных установок в Крыму и Севастополе обойдется в 8,2 млрд рублей, из которых 7,8 млрд – за счет федеральных средств, 410 млн – за счет региональных бюджетов. Средства на строительство опреснителей включили в ФЦП.

Подрядчик уже приступил к проектированию опреснительных установок, к строительству он должен приступить уже в этом году. Мощность каждой из них будет 20 тысяч кубометров воды в сутки. В целом на решение проблем с водоснабжением в Крыму правительство России выделило 50 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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