Водный кризис
Развитие сюжета: Подрядчик приступил к проектированию опреснительных установок в Крыму ● На сколько за месяц пополнились водохранилища Крыма ● Завтра с утра в Симферополе начнутся перебои с подачей воды ● Российские власти заявили, что готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала ● Поклонская заявила о гуманитарной катастрофе в Крыму из-за «вонючей воды»
Ялту все-таки будут поить морской водой
фото © Новости Крыма
Установка для опреснения морской воды, которая будет построена в районе Ялты, обойдется примерно в 3 млрд рублей.
Об этом сегодня журналистам сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов, после обсуждения вопроса водоснабжения с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
«Уверен, что только опреснение даст положительный результат. По ялтинской площадке готовится технико-экономическое обоснование, общий объем средств который примерно сегодня прикидывали – около 3 млрд рублей. Источники финансирования есть, в принципе, там к работам уже приступили. В связи с санкционным режимом мы нюансы публично не озвучиваем. В общем могу сказать, что динамика нацелено на то, чтобы принять управленческие решения до опреснительной установки, чтобы курортный сезон прошел комфортно», – сообщил Аксенов.
Предполагается, что строительство двух опреснительных установок в Крыму и Севастополе обойдется в 8,2 млрд рублей, из которых 7,8 млрд – за счет федеральных средств, 410 млн – за счет региональных бюджетов. Средства на строительство опреснителей включили в ФЦП.
Подрядчик уже приступил к проектированию опреснительных установок, к строительству он должен приступить уже в этом году. Мощность каждой из них будет 20 тысяч кубометров воды в сутки. В целом на решение проблем с водоснабжением в Крыму правительство России выделило 50 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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