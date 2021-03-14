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Происшествия

В Севастополе у строящейся «Тавриды» произошло крупное ДТП

15:56 воскресенье, 14 марта 2021
Севастополь
В Севастополе у строящейся «Тавриды» произошло крупное ДТП

фото © Тарас Любимов / ForPost

Лобовое столкновение случилось между 15 и 16 часами.

В Севастополе на Президентской трассе в районе активного строительства восьмого участка трассы Таврида произошло лобовое столкновение автомобилей. Это случилось около 16 часов дня за мостом на спуске президентской трассы в Инкерман.

По информации СМИ, есть серьезно пострадавшие. Одну женщину от серьезных травм спасла подушка безопасности.

В оба направления формируются серьезные пробки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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