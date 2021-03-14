Происшествия
В Севастополе у строящейся «Тавриды» произошло крупное ДТП
фото © Тарас Любимов / ForPost
Лобовое столкновение случилось между 15 и 16 часами.
В Севастополе на Президентской трассе в районе активного строительства восьмого участка трассы Таврида произошло лобовое столкновение автомобилей. Это случилось около 16 часов дня за мостом на спуске президентской трассы в Инкерман.
По информации СМИ, есть серьезно пострадавшие. Одну женщину от серьезных травм спасла подушка безопасности.
В оба направления формируются серьезные пробки.
В тексте использованы материалы: Форпост
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В Севастополе у строящейся «Тавриды» произошло крупное ДТП видео
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