Происшествия
В Севастополе дети бросаются под колеса ради лайков
Несколько жителей Севастополя в последние дни столкнулись с неадекватным поведением детей и подростков на городских дорогах.
Видео одного инцидента, произошедшего на проспекте Победы, опубликовал Максим Чернявский ВКонтакте.
На ролике видно, как перед автомобилем неожиданно возникает и по странной траектории пробегает ребенок в капюшоне и ярко-красных штанах. К счастью, водитель вовремя сориентировался и затормозил, благодаря чему трагедии удалось избежать.
Пользователи в комментариях отметили, что опасные развлечения подростков на территории нашей страны давно перестали быть новостью, однако выразили опасение в связи с тем, что подобные инциденты все чаще происходят на дорогах Севастополя.
Один из автомобилистов написал, что недавно был свидетелем подобной ситуации у городского Центра занятости населения. По его словам, несколько ребят занимались тем, что перебегали оживленную улицу, пока их товарищи снимали все на телефон — вероятно, для дальнейшей публикации в Сети.
В тексте использованы материалы: Форпост
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