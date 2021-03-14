Санкции
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В России думают как Крым может обойти западные санкции
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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что необходимо разработать механизмы, которые позволят бизнесу в Крыму и Севастополе экспортировать свою продукцию в обход санкций.
Об этом он сказал во время поездки в Крым.
«Сегодня очень много обсуждали вопросы свободной экономической зоны. Большие шаги сделаны по совершенствованию этого режима, но у предпринимателей тоже есть свои предложения, как это все можно дополнительно усилить. И, конечно, обсуждали вопросы, как в условиях санкций обеспечить возможность предприятиям Крыма и Севастополя экспортировать свою продукцию, создать эти механизмы», – цитирует Решетникова ТАСС.
Напомним, по словам Максима Решетникова, Россия потратит около 80 млрд рублей на финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021 году.
Ранее сообщалось, что власти России продлили действие ФЦП для Крыма и Севастополя до 2025 года.
Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития Крыма в августе 2014 года. В ноябре 2016 года запланированные на пять лет затраты увеличили до 770 миллиардов рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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