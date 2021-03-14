В Крыму поддержали идею ограничения рекламы фастфуда

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Ограничение рекламы фастфуда поможет снизить потребление высококалорийной пищи.

Такое мнение выразила доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева.

«Любой запрет фастфуда уменьшит спрос на него. И это может быть запрет не самой продукции, а рекламы, которая привлекает потребителя и подсознательно заставляет приобрести высококалорийную пищу. Когда по телевизору или на просторах интернета молодые люди популяризируют фастфуд, говоря о заманчивых акциях и скидках, подарках и «плюшках», то потребитель невольно откладывает это в своей голове и, как следствие, приобретает его, не задумываясь о последствиях», – отметила Ирина Сухарева.

По ее словам, на сегодняшний день 62% граждан Российской Федерации имеют ожирение.

«Одна из главных причин ожирения – несбалансированное и нерациональное питание. И не последнюю роль в этом играет пища, при приготовлении которой используется повышенное количество сахара, соли, специй и других добавок – усилителей вкуса», – подчеркнула Сухарева.

Как отмечает специалист, употребление фастфуда раз в полгода-год вреда здоровью не нанесет, однако при ежедневном употреблении вредной пищи последствия для организма могут быть очень серьезными.

«В основном еда быстрого приготовления влияет на лишний вес, но не стоит забывать и о хронических заболеваниях, которые при неправильном и неполноценном питании обостряются. А если говорить в целом о жареных продуктах, то они могут стать спусковым механизмом для формирования неблагополучных онкологических процессов», – добавила Ирина Сухарева.

Напомним, ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ограничить рекламу фастфуда в России. Соответствующее письмо направлено министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, однако в Госдуме инициативу не поддержали.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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