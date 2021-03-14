В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом

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За 13 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 13 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 38 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2826 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, выздоровевших за весь период – 33 564 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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