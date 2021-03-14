Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +10
море +9

Коронавирус в Крыму

В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом

09:00 воскресенье, 14 марта 2021
В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом

фото © iz.ru

За 13 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 13 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 38 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2826 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, выздоровевших за весь период – 33 564 человека», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

63 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 12 марта на территории Республики Крым подтверждено 63 новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Севастополе: Сводка за сутки. За минувшие сутки на территории города выявлено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, трое скончались.

В Крыму опять растет число новых заражений. За 11 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю. За минувшие сутки жертвами COVID-19 в Севастополе стали три человека.

Коронавирус в Крыму
В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом

В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом

За 13 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Здоровье
Ученые назвали способ снизить вред от жирной пищи

Ученые назвали способ снизить вред от жирной пищи

Устранить нарушения обмена веществ, вызванного употреблением жирной пищи, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3.

Странности
Поклонская заявила о своем участии в выборах президента Украины

Поклонская заявила о своем участии в выборах президента Украины

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская допустила возможность своего участия в выборах президента Украины.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации