В Керчи продавец попалась на продаже спиртного подростку

Сотрудники керченской полиции выявили факт продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Во время очередного рейда в рамках профилактического мероприятия «Визит» в одной из торговых точек Керчи продавец допустила реализацию несовершеннолетнему лицу напитка объемом 1,42 л. с содержанием алкоголя 6,9% этилового спирта», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, который будет передан в суд. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении будет возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму массово штрафуют за нарушения прав потребителей. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году количество внеплановых проверок сфере защиты прав потребителей уменьшилось по сравнению с 2019 годом в 9 раз.

Очередной севастопольский педофил получил девять лет колонии строгого режима. Балаклавский районный суд признал местного жителя 1980 года рождения виновным в действиях сексуального характера в отношении детей.

Симферополец, угрожавший ножом медикам, получил только условный срок. Суд в Крыму признал симферопольца виновным в угрозе убийством сотрудникам скорой медицинской помощи.

В ФСБ утверждают, что выявили подпольные оружейные мастерские в Крыму. В ФСБ сообщают, что совместно с МВД и Следкомом пресекли противоправную деятельность жителей, в том числе в Крыму, которые подпольно занимались переделыванием гражданских образцов оружия под боевое в подпольных мастерских.