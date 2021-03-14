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Происшествия

В Керчи продавец попалась на продаже спиртного подростку

08:42 воскресенье, 14 марта 2021
Керчь

Сотрудники керченской полиции выявили факт продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Во время очередного рейда в рамках профилактического мероприятия «Визит» в одной из торговых точек Керчи продавец допустила реализацию несовершеннолетнему лицу напитка объемом 1,42 л. с содержанием алкоголя 6,9% этилового спирта», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, который будет передан в суд. Ей грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении будет возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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