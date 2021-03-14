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Власть

Украина массово перебрасывает вооружение и бронетехнику к Крыму

18:35 воскресенье, 14 марта 2021
Украина массово перебрасывает вооружение и бронетехнику к Крыму

фото © RT

ВСУ направили к сторону Крыма несколько эшелонов с бронетехникой и ракетные комплексы.

Помимо переброски на Донбасс нескольких сотен украинских танков и десятков средств ствольной и реактивной артиллерии, стало известно о том, что ВСУ начали массово перебрасывать свою бронетехнику и на границу с Крымом, развернув ее всего лишь в нескольких десятках километров от полуострова.

В Сети появились видеозаписи, сделанные местными жителями, на которых можно увидеть переброску в сторону Крыма нескольких десятков украинских танков и БМП, а также, что является гораздо более внушительным, оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У».

По оценкам специалистов, развертывание Киевом своих сил на крымском направлении обусловлено в первую очередь намерениями запугать Россию.

Следует отметить, что российская сторона также значительно усилила свое присутствие рядом с админграницей.

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