Здоровье
Ученые назвали способ снизить вред от жирной пищи
фото © depositphotos.com
Устранить нарушения обмена веществ, вызванного употреблением жирной пищи, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3.
Об этом говорится в результатах исследования биологов из Исследовательского центра Рольфа Люфта при Каролинском институте в Швеции, опубликованных 12 марта в журнале Science Advances.
Авторы исследования наблюдали за мышами, которых кормили жирной пищей с восьминедельного возраста, и сравнивали их показатели с контрольной группой животных, соблюдающих нормальную диету. Подопытных поделили на две группы: в первой животные получали препарат для снижения уровней апо C-3 с 10-й недели высокожировой диеты, а во второй — с самого начала. Те, кто получал лечение с самого начала не испытывали проблем с обменом веществ, составом тела и метаболизмом.
«Через 10 недель все мыши в первой группе страдали ожирением, инсулинорезистентностью и стеатозом печени. Однако после лечения при продолжающемся питании с высоким содержанием жиров произошла нормализация метаболизма глюкозы, веса и морфологии печени», — сказал автор статьи, доцент кафедры молекулярной медицины и хирургии Каролинского института Исмаэль Вальядолид-Асебеса
Отмечается, что белок апо С-3 образуется главным образом в клетках печени. Повышенные уровни белка аполипопротеина C3 (апо C-3) связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа. Этот ключевой регулятор липидного обмена накапливается в секретирующей инсулин части поджелудочной железы — островках Лангерганса, что приводит к увеличению инсулинорезистентности.
15 февраля было опубликовано исследование корейских ученых, согласно которому употребление в пищу перца чили помогает уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, авторы выяснили, что перец также может способствовать нормализации уровня сахара в организме путем уменьшения воспаления.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые доказали преимущество ношения очков в условиях распространения COVID-19. Очки препятствуют распространению коронавируса.
Стоматолог рассказал о вреде медицинских масок для зубов. Длительное ношение медицинской маски оказывает негативное влияние на здоровье зубов и десен.
Назван еще один неочевидный симптом коронавируса. Икота в редких случаях может быть первым признаком заболевания COVID-19, сообщил заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Владимир Парфенов.
Ученые выяснили срок наибольшей заразности пациентов с COVID-19. Специалисты Парижского университета выяснили, когда пациенты с коронавирусной инфекцией наиболее заразны, пишет Daily Mail.
В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом
За 13 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ученые назвали способ снизить вред от жирной пищи
Устранить нарушения обмена веществ, вызванного употреблением жирной пищи, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3.
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
11 марта
Поклонская заявила о своем участии в выборах президента Украины
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская допустила возможность своего участия в выборах президента Украины.