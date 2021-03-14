Ученые назвали способ снизить вред от жирной пищи

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Устранить нарушения обмена веществ, вызванного употреблением жирной пищи, можно снизив уровень белка аполипопротеина C3.

Об этом говорится в результатах исследования биологов из Исследовательского центра Рольфа Люфта при Каролинском институте в Швеции, опубликованных 12 марта в журнале Science Advances.

Авторы исследования наблюдали за мышами, которых кормили жирной пищей с восьминедельного возраста, и сравнивали их показатели с контрольной группой животных, соблюдающих нормальную диету. Подопытных поделили на две группы: в первой животные получали препарат для снижения уровней апо C-3 с 10-й недели высокожировой диеты, а во второй — с самого начала. Те, кто получал лечение с самого начала не испытывали проблем с обменом веществ, составом тела и метаболизмом.

«Через 10 недель все мыши в первой группе страдали ожирением, инсулинорезистентностью и стеатозом печени. Однако после лечения при продолжающемся питании с высоким содержанием жиров произошла нормализация метаболизма глюкозы, веса и морфологии печени», — сказал автор статьи, доцент кафедры молекулярной медицины и хирургии Каролинского института Исмаэль Вальядолид-Асебеса

Отмечается, что белок апо С-3 образуется главным образом в клетках печени. Повышенные уровни белка аполипопротеина C3 (апо C-3) связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом второго типа. Этот ключевой регулятор липидного обмена накапливается в секретирующей инсулин части поджелудочной железы — островках Лангерганса, что приводит к увеличению инсулинорезистентности.

15 февраля было опубликовано исследование корейских ученых, согласно которому употребление в пищу перца чили помогает уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, авторы выяснили, что перец также может способствовать нормализации уровня сахара в организме путем уменьшения воспаления.

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