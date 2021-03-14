Традиционный полив растений в Крыму назвали преступлением

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Использовать пресную воду из водохранилищ для полива сельхозугодий – непозволительная роскошь для Крыма.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» Владимир Паштецкий.

Гость студии пояснил, что последние два года в Крыму были очень засушливыми. И дело здесь «не столько в перекрытии Северо-Крымского канала, сколько в природном вододефиците в регионе».

«Поэтому могу с уверенностью заявить, что поливать сельскохозяйственные земли пресной водой – преступление. Пришла пора заняться очисткой дренажных канализационных стоков», - заявил он.

По словам ученого, в регионе около 15 млн гектар сельскохозяйственных угодий, требующих полива. Для этого необходимо около 50 млн кубов дренажных стоков, отметил он. Поэтому ученый предлагает на республиканском уровне создать программу использования сточных дренажных коллекторных вод. Кроме того, необходимо существенно пересмотреть подход к земледелию, сделав выбор в пользу водосберегающих технологий и засухоустойчивых культур.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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