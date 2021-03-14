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Стало известно когда стартует новый этап продажи туров в Крым с кешбэком
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Программа туристического кешбэка в России начнет работать в марте-апреле.
Такое решение принято на заседании правительства РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
«Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 году средств на первый этап программы туристического кешбэка текущего года, проведение которого запланировано в марте – апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня», - говорится в документе.
Уточняется, что предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тысяч туристских услуг для россиян.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 2 млрд рублей на продолжение программы туристического кешбэка. Тогда он заявил, что запуск нового этапа программы в марте позволит россиянам уже сейчас, когда приближается сезон отпусков, заранее бронировать поездки по доступной цене.
Запуск третьего этапа программы туров с кешбэком анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова. Тогда она напомнила, что с помощью программы можно забронировать отель, получить кешбэк, и отправиться в поездку на личном авто.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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