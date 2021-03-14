Стало известно как Украина собиралась воевать за Крым в 2014 году

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Во время событий марта 2014 года украинские военные могли занять крымские аэродромы и другие стратегические объекты в Крыму, заявил генерал-майор, первый замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Виктор Назаров, сообщает УНИАН.

Он отметил, что это была реальная задача.

Такой план рассматривался Генеральным штабом Украины. Но глава Генштаба страны Михаил Куцин отменил его. Он считал, что это может привести к резкому обострению отношений с Россией, имеющему далеко идущие последствия.

«Все, давайте команду «отставить», всех возвращать и никого не отправляйте, самолеты – на аэродромы, подразделения свои – в казармы, и на этом заканчиваем», – пересказал слова Куцина Назаров.

Напомним, что ранее другой украинский генерал Владимир Замана рассказывал о возможном плане украинской армии в Крыму в 2014 году. После захвата аэродромов тут же были бы готовы средства ПВО, чтобы отразить возможное нападение с воздуха. Севастопольскую бухту предлагалось блокировать, для этого было достаточно затопить одно судно и поставить пару мин. И под конец – занятие Керченского перешейка, после чего наступление России становилось бы невозможным.

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