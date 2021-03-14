Симферополю пообещали с понедельника добавить воды

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Симферополь начнет с 15 марта получать дополнительный объем питьевой воды с 15 марта.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в республику министра экономического развития России Максима Решетникова.

«Мы были сегодня на водозаборах. Могу сказать, что из подземных источников Симферополь уже получает больше 70 тысяч кубометров воды. А в понедельник при запуске в рабочем режиме новых скважин 90-92 в сутки мы будем получать из подземных источников. В данном случае нам позволит постепенно Симферополь вывести независимо от погодных условий на независимую систему водоснабжения», – сказал Аксенов.

Глава Крыма не уточнил, из какого конкретно источника вода поступит в Симферополь, но сегодня он вместе с министром посетил Бештерек-Зуйский водозабор. По озвученным ранее данным, из этого источника ожидается ежесуточная подача 22 тысяч кубометров воды.

Предполагается, что Симферополь к апрелю полностью перейдет на подачу воды из артезианских скважин: из водозаборов на западе полуострова и Бештерек-Зуйского водозабора, пуск воды по которому ожидается в середине апреля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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