Водный кризис
Развитие сюжета: Традиционный полив растений в Крыму назвали преступлением ● Ялту все-таки будут поить морской водой ● Подрядчик приступил к проектированию опреснительных установок в Крыму ● На сколько за месяц пополнились водохранилища Крыма ● Завтра с утра в Симферополе начнутся перебои с подачей воды
Симферополю пообещали с понедельника добавить воды
фото © Новости Крыма
Симферополь начнет с 15 марта получать дополнительный объем питьевой воды с 15 марта.
Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в республику министра экономического развития России Максима Решетникова.
«Мы были сегодня на водозаборах. Могу сказать, что из подземных источников Симферополь уже получает больше 70 тысяч кубометров воды. А в понедельник при запуске в рабочем режиме новых скважин 90-92 в сутки мы будем получать из подземных источников. В данном случае нам позволит постепенно Симферополь вывести независимо от погодных условий на независимую систему водоснабжения», – сказал Аксенов.
Глава Крыма не уточнил, из какого конкретно источника вода поступит в Симферополь, но сегодня он вместе с министром посетил Бештерек-Зуйский водозабор. По озвученным ранее данным, из этого источника ожидается ежесуточная подача 22 тысяч кубометров воды.
Предполагается, что Симферополь к апрелю полностью перейдет на подачу воды из артезианских скважин: из водозаборов на западе полуострова и Бештерек-Зуйского водозабора, пуск воды по которому ожидается в середине апреля.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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