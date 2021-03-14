Происшествия
Севастополь вырвался в лидеры по росту преступности
фото © Новости Крыма
Севастополь с большим отрывом возглавил рейтинг прироста преступности среди субъектов России по итогам 2020 года.
Статистические данные приводит Генеральная прокуратура РФ.
По информации ведомства, преступность в городе выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. Данные прироста приводятся на 100 тыс. населения.
На втором месте - Санкт-Петербург (26%), на третьем - Ленинградская область (около 12,8%). Республика Крым, наравне с Москвой, показала прирост криминала на 3,8% по итогам прошлого года.
Улучшение показателей демонстрируют Чеченская республика (-15,6%), Республика Северная Осетия – Алания (-15,5%), а также Республика Адыгея (-12,3%).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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