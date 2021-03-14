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Севастополь вырвался в лидеры по росту преступности

07:20 воскресенье, 14 марта 2021
Севастополь
Севастополь вырвался в лидеры по росту преступности

фото © Новости Крыма

Севастополь с большим отрывом возглавил рейтинг прироста преступности среди субъектов России по итогам 2020 года.

Статистические данные приводит Генеральная прокуратура РФ.

По информации ведомства, преступность в городе выросла на 44% по сравнению с 2019 годом. Данные прироста приводятся на 100 тыс. населения.

На втором месте - Санкт-Петербург (26%), на третьем - Ленинградская область (около 12,8%). Республика Крым, наравне с Москвой, показала прирост криминала на 3,8% по итогам прошлого года.

Улучшение показателей демонстрируют Чеченская республика (-15,6%), Республика Северная Осетия – Алания (-15,5%), а также Республика Адыгея (-12,3%).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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