Власть
Севастополь стал одним из самых дорогих городов для водителей
фото © Новости Крыма
Цены на бензин в городе-герое растут быстрее, чем в целом по России.
Севастополь оказался в пятерке российских «лидеров» по росту стоимости топлива, говорят данные Росстата. С 1 по 9 марта розничные цены на бензин здесь выросли на 1%.
Помимо Севастополя, подорожание наиболее отчетливо ощущалось в Нальчике (1%), Хабаровске (1,1%), Благовещенске (1,3%) и Горно-Алтайске (1,6%).
В Москве и Санкт-Петербурге стоимость топлива скакнула незначительно — на 0,3% и 0,2% соответственно. А вот автомобилистам Иркутска повезло больше остальных — у них стоимость бензина даже снизилась — на 0,1%.
Подорожание бензина объясняется традиционным ростом оптовых цен на топливо на биржах, который фиксируется с декабря 2020 года.
При этом особенность внутреннего рынка нефтепродуктов в России такова, что за снижением мировых цен на нефть вовсе не следует удешевление топлива в стране.
Как ранее сообщалось, в феврале этого года власти Республики Крым исчерпали все возможности для сдерживания стоимости бензина на полуострове, однако сократить разрыв с материковыми ценами так и не удалось — цены продолжили повышаться.
Частично сдерживать неизменно ползущие вверх цены на бензин местным сетевикам, по их же словам, удавалось за счет собственных остатков топлива в условиях роста биржевых цен. Подробнее о специфике крымского топливного рынка читайте в материале «Крымские власти уже не могут сдерживать цены на бензин»
Ранее член экспертного совета при Комитете Государственной Думы по энергетике Евгений Аркуша заявил, что Севастополь обречен на высокую стоимость топлива.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Треть спроса на квартиры в Крыму приходится на приезжих. Примерно треть сделок на покупку новых квартир в Крыму оформляют жители регионов России.
В Крыму снова подорожал бензин. Цены на бензин в Крыму повысились на 1%. О причинах увеличения цены на топливо рассказал директор института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Реутов.
Цены в Севастополе растут вдвое быстрее среднероссийских. Сильнее всего подорожали такие продукты питания, как огурцы и бананы.
Несоизмеримое отставание: в Крыму посчитали зарплаты и доходы жителей. Несмотря на то, что в Республике Крым ежегодно фиксируется рост номинальной заработной платы, до среднего уровня зарплат в Южном федеральном округе регион пока не «дотянулся», а от среднероссийского уровня зарплат отстает почти на треть.
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