Происшествия
Псевдотеррорист из Джанкоя пойдет под суд за пьяные выходки
56-летний житель Джанкоя заработал уголовное дело за заведомо ложное сообщение о терроризме, по которому ему может грозить реальный тюремный срок.
Обвинительный акт по делу утвердила Джанкойская межрайонная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснили дознаватели, 3 января пьяный джанкоец позвонил в полицию и сообщил дежурному, что в Бахчисарайском районе готовится теракт. После того, как на место намечающегося «теракта» прибыли правоохранители и другие экстренные службы, выяснилось, что тревога была напрасной, а вызов – ложным.Личность хулигана установили быстро.
«После установления личности мужчина сообщил, что действовал из хулиганских побуждений, вызванных употреблением алкоголя, - пояснили в пресс-службе прокуратуры республики. – С утвержденным обвинительным актом уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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