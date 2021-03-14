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Происшествия

Псевдотеррорист из Джанкоя пойдет под суд за пьяные выходки

08:07 воскресенье, 14 марта 2021
Джанкой

56-летний житель Джанкоя заработал уголовное дело за заведомо ложное сообщение о терроризме, по которому ему может грозить реальный тюремный срок.

Обвинительный акт по делу утвердила Джанкойская межрайонная прокуратура, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснили дознаватели, 3 января пьяный джанкоец позвонил в полицию и сообщил дежурному, что в Бахчисарайском районе готовится теракт. После того, как на место намечающегося «теракта» прибыли правоохранители и другие экстренные службы, выяснилось, что тревога была напрасной, а вызов – ложным.Личность хулигана установили быстро.

«После установления личности мужчина сообщил, что действовал из хулиганских побуждений, вызванных употреблением алкоголя, - пояснили в пресс-службе прокуратуры республики. – С утвержденным обвинительным актом уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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