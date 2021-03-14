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Власть

Производитель питьевой воды в Севастополе работает с санитарными нарушениями

12:20 воскресенье, 14 марта 2021
Севастополь

Прокуратура Севастополя проверила работу предприятия по производству питьевой воды ООО «Южный берег».

Выявлены нарушения санитарных правил и требований технического регламента о безопасности пищевой продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

«В частности, допускаются факты хранения продукции предприятия на полу, без подтоварников, отсутствуют данные об иммунизации сотрудников, не выполнен полный комплекс мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в коллективе», – говорится в сообщении.

Директор предприятия получил представление об устранении нарушений.

Публичных комментариев представителей предприятия нет.

Ранее прокуратура Севастополя сообщала, что в городе выявили нарушения в деятельности шести промышленных предприятий, осуществляющих производство изделий из бетона и оптовую торговлю металлами.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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