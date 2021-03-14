Власть
Производитель питьевой воды в Севастополе работает с санитарными нарушениями
Прокуратура Севастополя проверила работу предприятия по производству питьевой воды ООО «Южный берег».
Выявлены нарушения санитарных правил и требований технического регламента о безопасности пищевой продукции, сообщила пресс-служба ведомства.
«В частности, допускаются факты хранения продукции предприятия на полу, без подтоварников, отсутствуют данные об иммунизации сотрудников, не выполнен полный комплекс мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в коллективе», – говорится в сообщении.
Директор предприятия получил представление об устранении нарушений.
Публичных комментариев представителей предприятия нет.
Ранее прокуратура Севастополя сообщала, что в городе выявили нарушения в деятельности шести промышленных предприятий, осуществляющих производство изделий из бетона и оптовую торговлю металлами.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Псевдотеррорист из Джанкоя пойдет под суд за пьяные выходки. 56-летний житель Джанкоя заработал уголовное дело за заведомо ложное сообщение о терроризме, по которому ему может грозить реальный тюремный срок.
В Крыму массово штрафуют за нарушения прав потребителей. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году количество внеплановых проверок сфере защиты прав потребителей уменьшилось по сравнению с 2019 годом в 9 раз.
Очередной севастопольский педофил получил девять лет колонии строгого режима. Балаклавский районный суд признал местного жителя 1980 года рождения виновным в действиях сексуального характера в отношении детей.
Симферополец, угрожавший ножом медикам, получил только условный срок. Суд в Крыму признал симферопольца виновным в угрозе убийством сотрудникам скорой медицинской помощи.
МВД проверит роль полицейского в смертельном ДТП в Крыму
МВД по Республике Крым проведет служебную проверку по факту участия сотрудника полиции в дорожно-транспортном происшествии на севере Крыма, в котором погиб человек.
В Крыму более 60 новых заражений коронавирусом
За 13 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
11 марта
Какой сегодня праздник 14 марта фото
Сегодня, 14 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.