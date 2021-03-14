Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 14 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 14 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер юго-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами ветер юго-западный 12-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 11, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-восточный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 78 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 11, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 80 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 13, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 85 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 10, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 88 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 1 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 92 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 4, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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