Опасен ли подлетающий к Земле астероид?

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Приближение к Земле самого большого и быстрого астероида 2001 FO32 в 2021 году не представляет никакой опасности. Такое мнение высказал в пятницу, 12 марта, ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

По словам эксперта, угрозу нашей планете могут представлять только те небесные тела, которые оказываются на расстоянии Луны.

Гончаров отметил, что на расстоянии примерно в 2 млн км, на котором окажется космический камень во время максимального сближения с Землей, летает множество астероидов. По его мнению, скорость 2001 FO32 также не несет в себе никакой угрозы.

«Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена жестко именно движением вокруг Солнца, они законам физики подчиняются, она должна быть порядка 30 км/с и сильно варьироваться от этого значения не может», — цитирует специалиста телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день астрономы NASA сообщили о том, что 21 марта в 19:03 мск с Землей максимально сблизится астероид 2001 FO32. Он станет самым крупным из всех, что приблизились к планете в 2021 году, сообщает телеканал «360».

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