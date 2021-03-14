«Охраняет ворота в ад»: министр культуры Крыма отличилась второй раз за неделю

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Министр культуры Крыма Арина Новосельская во время рабочей поездки в Керчь назвала грифона, скульптуры которого установлены на Митридасткой лестнице, «орлольвом».

Соответствующее видео опубликовали на YouTube.

«Это символ города – орлолев … Охраняет ворота в ад», – сказала Новосельская во время посещения Митридатской лестницы с главой Крыма Сергеем Аксеновым и министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Высказывания министра культуры Крыма широко начали обсуждать в социальных сетях. В частности, пользователи в комментариях к опубликованным видео выражают недовольство не только тем, как Арина Новосельская назвала грифона, но и фразой о том, что один из символов города «охраняет ворота в ад».

Как объяснила сама Новосельская позже, СМИ вырвали ее слова из контекста.

«Это была рабочая встреча, было достаточное количество гостей. И когда я рассказывала о Митридатской лестнице, о том, сколько ей лет, я сказала, что древний город Керчь охраняют грифоны. Один из гостей спросил, кто это такие. И я объяснила, что это мифическое существо, симбиоз орла и льва. Чтобы понятнее было, сказала «орлолев». Это был совершенно частный разговор, мы поняли друг друга, улыбнулись и продолжили осмотр лестницы. Но кто-то из журналистов вырвал из контекста слова», – цитирует Новосельскую «Крым 24».

Грифон является одним из символов Керчи. В частности, его изображение нанесено на герб города.

На этой неделе Арина Новосельская стала объектом фотожаб и мемов в соцсетях после того, как выругалась матом на рабочем совещании. Его транслировал в соцсети глава Крыма Сергей Аксенов, благодаря чему эта история стала публичной и дошла до российского телевидения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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