МВД проверит роль полицейского в смертельном ДТП в Крыму

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МВД по Республике Крым проведет служебную проверку по факту участия сотрудника полиции в дорожно-транспортном происшествии на севере Крыма, в котором погиб человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Авария произошла в субботу вечером на трассе Красноперекопск Симферополь: водитель автомобиля Mazda по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с автомобилем Peugeot, а потом врезался в ЗАЗ. В результате, водитель ЗАЗ погиб, еще трое пострадали.

«Установлено, что за рулем «Мазды» находился сотрудник МО МВД России «Красноперекопский», который передвигался на личном автомобиле во внеслужебное время, - сообщили в пресс-службе МВД по республике. – По данному факту назначена служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности».

Вместе с тем, как сообщил информированный источник, сотрудник полиции, находившийся за рулем Mazda, в данный момент - в тяжелом состоянии в больнице, подключен к аппарату ИВЛ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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