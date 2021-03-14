Крымчане выступили за утилизацию автомобилей-«брошенок»

Автомобили, которые бесхозно стоят во дворах, необходимо утилизировать.

Такую позицию высказало большинство крымчан, принявших участие в опросе сайта Drom.ru.

За отправку таких машин в утиль проголосовали 23% опрошенных жителей Крыма. 22% заявили, что необходимо найти хозяина и попросить его убрать автохлам. Такое же количество высказало мнение, что наилучший вариант - штрафовать владельца до тех пор, пока он не уберет транспорт. 21% респондентов предложили отправить авто на штрафстоянку, а 12% решили, что стоит просто игнорировать такие машины.

Жители остальной России были в своих предложениях менее радикальны. 36% выступили за отправку авто на штрафстоянку, 22% предложили утилизировать, 19% понадеялись на то, что хозяин уберет транспорт самостоятельно, а 18% предложили владельца вынудить убрать транспорт с помощью штрафов. 6% решили, что в таком случае можно ничего не делать.

Опрос проводился на сайте Drom.ru с 25 февраля по 4 марта, в нем приняли участие 11 245 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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