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Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

16:17 воскресенье, 14 марта 2021
Севастополь
Коронавирус в Севастополе: оперативные данные

фото © Новости Крыма

За прошедшие сутки в Севастополе выявлено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Вместе с тем 30 человек были выписаны по факту выздоровления. Еще два человека с коронавирусом скончались, это были пациенты в возрасте 74 и 77 лет.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 12608 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 11674 человека выздоровели, умерли 533 пациента.«Под наблюдением находятся 626 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID у них не подтвержден», - уточнили в пресс-службе правительства.

За время пандемии коронавируса в Республике Крым было выявлено 36616 случаев заболевания COVID-19, из них 62 – за последние сутки. Всего с начала пандемии 33654 пациента выздоровели, 999 пациентов скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

63 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 12 марта на территории Республики Крым подтверждено 63 новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Севастополе: Сводка за сутки. За минувшие сутки на территории города выявлено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, трое скончались.

В Крыму опять растет число новых заражений. За 11 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.

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