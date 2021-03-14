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Коронавирус в Севастополе: оперативные данные
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки в Севастополе выявлено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Вместе с тем 30 человек были выписаны по факту выздоровления. Еще два человека с коронавирусом скончались, это были пациенты в возрасте 74 и 77 лет.
Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 12608 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 11674 человека выздоровели, умерли 533 пациента.«Под наблюдением находятся 626 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID у них не подтвержден», - уточнили в пресс-службе правительства.
За время пандемии коронавируса в Республике Крым было выявлено 36616 случаев заболевания COVID-19, из них 62 – за последние сутки. Всего с начала пандемии 33654 пациента выздоровели, 999 пациентов скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
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