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Общество

Какой сегодня праздник 14 марта

00:03 воскресенье, 14 марта 2021
Какой сегодня праздник 14 марта

фото © pixabay.com

Сегодня, 14 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Масленица (проводы)

Фото Правмир

Последний день Масленицы (14 марта) - Прощеное воскресенье, или «Целовальник»: люди просят друг у друга прощение за вольные или невольные обиды, троекратно целуясь (прообраз пасхального целования).

Вечером поминали умерших. Кроме того, на седьмой день ходили в баню, сжигали олицетворяющее плодородие чучело Масленицы, а также все ненужные вещи. Считалось, что этот ритуал поможет распрощаться с зимой и избавиться от бед, которые накопились за месяцы холодов.

Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье — последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов от Отца Небесного, о посте, и о собирании небесных сокровищ.

Сообразно с этим Евангельским чтением, христиане имеют благочестивый обычай просить в этот день друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими.

Это первый шаг на пути к Великому посту. Поэтому это воскресенье принято называть Прощеным воскресеньем.

День Марены

1 марта по старому стилю (14 марта по новому) славяне отмечали день Великой Богини Смерти и зимы Мары-Марены. Последний праздник злых Навьих Богов перед приходом Весны.

Также сегодня, 14 марта, отмечают такие праздники:

- Международный день планетариев

- День работников геодезии и картографии в России

- Международный день числа «Пи» (International Pi Day)

- День рождения видеомагнитофона

- День памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской

- Международный день рек (International Day for Rivers)

- День православной книги

- День добровольца в Украине

- Авдотья Весновка

- День рождения бутерброда

- День безобразно хорошего настроения

- Международный день вопросов (International Ask a Question Day)

- День картофельных чипсов (National Potato Chip Day) в США

- День лета в Албании

- День изучения бабочки (National Learn About Butterflies Day) в США

Сегодня именины празднуют: Маркелл, Антон, Сильвестр, Антонина, Агап, Никифор, Мартирий, Софрон, Нестор, Домнина, Евдокия, Матильда, Несториан, Тривимий, Хартий.

Что происходило 14 марта в прошлые годы

1489 - Королева Кипра Катерина Корнаро была вынуждена продать свое королевство Венеции

1492 - Кастильская королева Изабелла приказала выслать 150 тыс. евреев из Испании, если они не примут католичество

1905 - основан английский футбольный клуб «Челси».

1917 - В Киеве начался Съезд кооператоров Киевщины (длился 2 дня). Резолюции съезда был провозглашен курс на автономию Украины и организации в селах сельских комитетов для обеспечения реализации политики УЦР на местах

1923 - Совет Послов государств Антанты принял окончательное решение о присоединении Восточной Галиции и Западной Волыни к Польше

1930 - Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда, предлагает имя «Плутон» для открытой девятой планеты. При голосовании 24 марта в обсерватории Лоуэлла, в которой планета была открыта, это имя получило все голоса, и 1 мая 1930 имя планеты Плутон было официально опубликовано.

1990 - В Стрые Львовской области впервые в советское время подняли украинский национальный (сине-желтый) флаг над административным зданиемгорисполкомом

1990 - Внеочередной III Съезд народных депутатов СССР избрал М. Горбачева президентом СССР (первым и последним)

1990 - Из Конституции СССР изъяли статью 6о руководящей роли КПСС

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 марта. Какие праздники будут завтра?

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Какой сегодня праздник 14 марта

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