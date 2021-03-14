Происшествия
Еще одному крымчанину грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками
Крымчанин подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Сотрудниками патрульно-постовой службы управления МВД России по Симферополю на одной из улиц города задержан 18-летний местный житель, у которого обнаружен и изъят сверток с веществом белого цвета, – говорится в сообщении. – По словам задержанного, изъятое вещество является наркотическим средством, которое он хранил с целью дальнейшего сбыта. Также в ходе осмотра места происшествия оперативники разыскали еще 11 свертков в черной изоленте, которые были спрятаны задержанным в тайниках на территории города».
В отношении парня возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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