Еще одному крымчанину грозит 20 лет колонии за торговлю наркотиками

Крымчанин подозревается в сбыте наркотиков в крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Сотрудниками патрульно-постовой службы управления МВД России по Симферополю на одной из улиц города задержан 18-летний местный житель, у которого обнаружен и изъят сверток с веществом белого цвета, – говорится в сообщении. – По словам задержанного, изъятое вещество является наркотическим средством, которое он хранил с целью дальнейшего сбыта. Также в ходе осмотра места происшествия оперативники разыскали еще 11 свертков в черной изоленте, которые были спрятаны задержанным в тайниках на территории города».

В отношении парня возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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