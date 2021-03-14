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Власть

Часть Симферополя в понедельник останется без света: адреса

15:33 воскресенье, 14 марта 2021
Симферополь

В понедельник, 15 марта, два десятка улиц Симферополя временно останутся без электроснабжения, сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Электроэнергии не будет в период с 8 до 17 часов в связи с плановым капитальным ремонтом электрооборудования, пояснили на предприятии.

На это время без света останутся жители домов по улицам: Куйбышева, 87-103 (нечет);  Донская, 6-30 (чет), 26 а/33 б, 13-33 (нечет); Гражданская, 106; Зенитная, 36-70 (чет), 31-63 а (нечет); Трубаченко, 34, 36, 27-33 (нечет);  Вильямсона, 2-16 (чет), 5-17(нечет); Чокърак, 2-46 (чет), 9-31 (нечет);  Чередниченко, 6-38 (чет), 3-25 (нечет); Берекет, 2-20 (чет), 1-17 (нечет); Генчлик, 1-22; Битумная, 136а, 144; Линейная, 88-96 (чет); Джанкойская, 163; Арзы, 1-10; Пехотинцев, 31-39 (нечет); Раздольная, 2-30 (чет), 1-33 (нечет); Евпаторийское Шоссе, 185-225 (нечет), а также переулков Бокуна, 14-32 (чет), 17-33 (нечет); Донской, 4-10 (чет), 1/97-13/22 (нечет); Пехотинцев, 2-16 (чет), 1-13 (нечет); Битумный, 2-24 (чет), 1-15 (нечет); Линейный 2-8 (чет), 92, 1-7 (нечет); Ракетный, 2-16(чет), 1-13 (нечет).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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