Жительница Севастополя обманом лишила квартиры ветерана войны

Следователи проверяют размещенную в СМИ информацию о завладении квартирой ветерана Второй мировой войны.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из информационных порталов Севастополя была выявлена публикация о том, что жительница города-героя, ветеран Великой Отечественной войны Жанна Константиновна Дидковская попала в сложную жизненную ситуацию, – сообщила Постнова. – В своем видеорассказе пенсионер сообщила, что ее соседка путем введения в заблуждение отвезла к нотариусу, где была сделана дарственная на квартиру ветерана».

Она отметила, что после выявления данной информации руководитель ГУ СКР по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках организованной процессуальной проверки незамедлительно подключиться к установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи в Крыму завершили дело «черных риелторов», которые перепродавали квартиры умерших граждан. Фигурантам предъявлены обвинения в совершении мошенничества, уголовные дела направлены в суды Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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