Засуха «ударила» по крымской экономике сильнее COVID-19

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Коронавирусные ограничения повлияли на экономику Крыма меньше, чем вододефицит.

К такому выводу пришел директор Института экономики и управления Крымского федерального университета Виктор Реутов.

По его словам, проблемная ситуация сложилась в аграрной отрасли. По итогам прошлого года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 85% от показателей 2019 года.

«Страдает растениеводство. В 2020 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 908,3 тыс. тонн, что на 38,2% меньше, чем в 2019 году. Поголовье птицы сократилось почти на 12%, и в первую очередь из-за повышения стоимости кормов. Эти трудности случились в результате вододефицита, а не пандемии, поэтому можно заключить, что засуха ударила по экономике Крыма сильнее, чем коронавирус», - цитирует Реутова пресс-служба КФУ.

При этом он подчеркнул, что карантинные ограничения из-за COVID-19 больше всего затронули сферу услуг и частный бизнес. Реутов напомнил, что в период пандемии правительство утвердило ряд мер для поддержки пострадавшего от ограничений бизнеса.

По мнению эксперта, сейчас крымскому бизнесу нужно финансирование не столько на сохранение сотрудников, сколько на развитие, так как на сегодняшний день все предприятия, оставшиеся на рынке, могут получать полноценную прибыль.

«Исходя из темпов крымской экономики, исследователи прогнозируют, что в 2022 году она достигнет докарантинных показателей, а валовой региональный продукт Крыма будет снова показывать устойчивый рост, как это и было в течение предыдущих пяти лет», - заключил специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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