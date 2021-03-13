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Власть

Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя

17:16 суббота, 13 марта 2021
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя

фото © Новости Крыма

Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.

В Крым с рабочим визитом прилетел министр экономического развития России Максим Решетников.

«В повестке визита - совещания совместно с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым по вопросам социально-экономического развития региона, реализации ФЦП Крыма и Севастополя, развитию малого и среднего бизнеса. Планируется встреча с бизнесом, осуществляющим деятельность на территории полуострова», - сообщает Минэкономразвития.

Встреча с предпринимателями уже состоялась, сообщают «Вести-Крым», и на ней Максим Решетников подчеркнул необходимость создания экономической системы, не нуждающейся в постоянной опоре на вливания «сверху».

«В первую очередь, нам очень важно, чтобы создавалась мощная база экономического развития. Чтобы здесь были рабочие места не только летом, но чтобы была постоянная занятость. Чтобы зарплаты здесь росли, чтобы республика и Севастополь все больше полагались на собственные силы», — заявил министр.

Для этого необходимо развивать инфраструктуру и реализовывать крупные проекты, подчеркнул Решетников.

В тексте использованы материалы: Форпост

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