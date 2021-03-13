В центре Симферополя «забастовали» троллейбусы

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Обрыв контактной сети на несколько часов парализовал работу троллейбусов в районе Куйбышевского рынка в Симферополе.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ГУП РК «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

«Был обрыв линии, контактной сети. Сейчас уже он устранен, и пробка потихоньку «рассасывается». Нашим предприятиям были приняты все меры для оперативного устранения неполадок. Но так как интенсивность движения в Симферополе очень высокая, то, к сожалению, за время, пока устраняли обрыв, образовался затор. Сейчас троллейбусы уже потихоньку пошли, в ближайшие минуты движение потока должно быть восстановлено», - рассказал Мартынов.

Ранее очевидцы в социальных сетях выложили видео, на котором вереница троллейбусов заняла целую полосу по улице Киевской в направлении Куйбышевского кольца.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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