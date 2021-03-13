Происшествия
В симферопольском аэропорту у россиянина украли из кошелька 100 долларов
В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь поступило заявление от 33-летнего пассажира рейса «Симферополь – Новосибирск» о краже денег.
Мужчина находился в служебной командировке и убывал назад к месту своего проживания. Пропажу обнаружил после возвращения в Новосибирск.
За сутки сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний грузчик, житель поселка Гвардейское, который занимался сортировкой багажа в багажном отделении аэропорта Симферополь. Установлено, что он открыл рюкзак потерпевшего и похитил из портмоне 100 долларовую купюру.
Дознанием Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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