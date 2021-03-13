Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +7
море +9

Происшествия

В симферопольском аэропорту у россиянина украли из кошелька 100 долларов

15:08 суббота, 13 марта 2021

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь поступило заявление от 33-летнего пассажира рейса «Симферополь – Новосибирск» о краже денег.

Мужчина находился в служебной командировке и убывал назад к месту своего проживания. Пропажу обнаружил после возвращения в Новосибирск.

За сутки сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности 41-летний грузчик, житель поселка Гвардейское, который занимался сортировкой багажа в багажном отделении аэропорта Симферополь. Установлено, что он открыл рюкзак потерпевшего и похитил из портмоне 100 долларовую купюру.

Дознанием Линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жительница Севастополя обманом лишила квартиры ветерана войны. Следователи проверяют размещенную в СМИ информацию о завладении квартирой ветерана Второй мировой войны.

В Севастополе разыскивают члена банды вымогателей и похитителей. Три года группировка занималась вымогательством, грабежом и разбоем.

Севастополь поднялся в списке коррумпированных регионов. В Севастополе повысился уровень выявленных случаев коррупции, следует из комментария представителя Генпрокуратуры Виктора Балдина.

В симферопольское СИЗО дроном пытались закинуть запрещенный груз. В крымской столице предотвратили попытку с помощью дрона доставить в следственный изолятор запрещенный груз.

Странности
Поклонская заявила о своем участии в выборах президента Украины

Поклонская заявила о своем участии в выборах президента Украины

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская допустила возможность своего участия в выборах президента Украины.

Власть
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя

Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя

Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.

Власть
Крымским гостиницам закрутили гайки

Крымским гостиницам закрутили гайки

Все гостиницы, отели и прочие места размещения обязаны пройти классификацию и получить свидетельство о «звездности».

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации