Власть
В Симферополе запретят стоянку на одной из центральных улиц
Стоянка автотранспортных средств по обе стороны улицы Воровского будет запрещена в Симферополе.
Такое решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения на территории Симферополя в городской администрации.
«Департаменту городского хозяйства администрации Симферополя поручено внести изменения в схему организации дорожного движения по улице Воровского в части ограничения стоянки транспорта по обе стороны дороги от дома №24-а до дома №8-а, а также выполнить установку соответствующих дорожных знаков», – сообщила по итогам заседания комиссии пресс-служба горадминистрации.
Кроме того, власти приняли решение сделать односторонним движение на проезде от улицы Тренева до улицы Киевской.
Также участники заседания согласовали приоритетность установки светофорного объекта для пешеходов с вызывной фазой на участке улиц Маяковского – Пушкина.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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