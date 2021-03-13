В Симферополе запретят стоянку на одной из центральных улиц

Стоянка автотранспортных средств по обе стороны улицы Воровского будет запрещена в Симферополе.

Такое решение принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения на территории Симферополя в городской администрации.

«Департаменту городского хозяйства администрации Симферополя поручено внести изменения в схему организации дорожного движения по улице Воровского в части ограничения стоянки транспорта по обе стороны дороги от дома №24-а до дома №8-а, а также выполнить установку соответствующих дорожных знаков», – сообщила по итогам заседания комиссии пресс-служба горадминистрации.

Кроме того, власти приняли решение сделать односторонним движение на проезде от улицы Тренева до улицы Киевской.

Также участники заседания согласовали приоритетность установки светофорного объекта для пешеходов с вызывной фазой на участке улиц Маяковского – Пушкина.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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