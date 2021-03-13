В Симферополе сбили мопедиста: пострадавший в больнице

В одном из центральных районов Симферополя водитель автомобиля «Лада» сбил мопедиста, сообщили РИА Новости Крым в УГИБДД МВД по Крыму.

По данным ведомства, авария произошла около шести утра в субботу на перекрестке улицы Киевской и Шмидта.

«В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения. Его доставили в медучреждение. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются», - сообщили в ведомстве.

Видео происшествия опубликовали очевидцы в группе «Автопартнер Крым« в соцсети ВКонтакте.

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