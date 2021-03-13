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В Крыму продолжают обсуждать мат министра культуры на заседании правительства
фото © gazeta.ru
Министр культуры Крыма Алина Новосельская, которая нецензурно выразилась в прямом эфире, не заслуживает общественного линчевания.
Такое мнение высказал ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, профессор, заместитель председателя Общественной палаты РК Александр Рудяков в эфире радио «Спутник в Крыму».
Рудяков уточнил, что изучил комментарии под видео с этим эпизодом и сделал несколько выводов.
«Многие люди, комментирующие и возмущающиеся этим случаем, не знают русского языка. Один человек возмущался, что фраза «ради Бога» была сказана с фрикативным звуком «г». Хочется сказать на весь Крым, что «гэканье» в этом случае – это нормативное произношение. А вообще проще всего «гавкнуть» в социальной сети. У меня вопрос ко всем этим людям. Они останавливают на улицах или в общественных местах тех, кто матерится при женщинах и детях? Есть ли активное сопротивление мату в социальной жизни?», - прокомментировал ученый.
По его словам, обсуждения в соцсетях - это лишь видимость настоящей борьбы за чистоту языка.
«Я не думаю, что (Новосельская - ред.) заслуживает такой критики. Да, к сожалению, подобные явления сегодня очень распространены - можно вырвать что-то из контекста и потом это обсуждать. Но если мы хотим бороться с матом, давайте сопротивляться все вместе, а не выпускать пар в социальных сетях», - подчеркнул Рудяков.
Как ранее сообщалось, министр культуры РК Арина Новосельская случайно выругалась во время прямой трансляции селекторного совещания в Совете министров Крыма. «… твою мать, поставили, как обезьяне!», - сказала Новосельская, видимо, кому-то из подчиненных. Председательствовавший на мероприятии глава РК Сергей Аксенов прервал свою речь и поручил вице-премьеру правительства РК Михаилу Назарову, курирующему Минкульт Крыма, провести служебную проверку. Новосельская принесла извинения присутствующим на селекторе коллегам, объяснив инцидент тем, что у нее «отключилась машина».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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