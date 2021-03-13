Происшествия
В Крыму полицейский спас из горящего дома пенсионерку и ее внука
В селе Марьяновка Красногвардейского района Крыма сотрудник полиции помог выбраться из горящей квартиры пожилой женщине и ее внуку.
Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
По информации ведомства, инцидент произошел в вечернее время. Проходя мимо одного из жилых домов по улице Ленина, полицейский услышал крики и увидел дым: горела квартира на четвертом этаже.
«Пожилая женщина смогла выбраться из охваченной пламенем квартиры вместе с пятилетним внуком на лестничную площадку. Однако из-за сильного задымления у них не получилось самостоятельно найти выход. А когда сотрудник полиции обнаружил потерпевших, те уже начали задыхаться от едкого дыма», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейский вывел пенсионерку с мальчиком на улицу. Прибывшие на место сотрудники МЧС России локализовали очаг возгорания, добавили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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