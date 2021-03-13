В Крыму массово штрафуют за нарушения прав потребителей

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году количество внеплановых проверок сфере защиты прав потребителей уменьшилось по сравнению с 2019 годом в 9 раз.

Было проведено 335 проверок и 51 административное расследование. Тогда как в 2019 году – более 3 тыс. контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сегодня в ходе онлайн пресс-конференции сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.

«Было выявлено 135 нарушений в сфере защиты прав потребителей. В 40% из них зафиксировано отсутствие информации о товарах и услугах. Часто бывает так, что на товаре нет никакой маркировки, это нарушение технических регламентов таможенного союза. На этот вид нарушений пришлось 26% от общего количества выявленных. И только в 2% выявлены нарушения, касающиеся качества товаров», — сообщила Воронова.

По ее информации, за 2020 год было вынесено 317 постановлений о привлечении предпринимателей к административной ответственности. Вынесено 245 постановлений о применении штрафных санкций и 75 предупреждений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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