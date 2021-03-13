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Происшествия

В Евпатории пьяный рецидивист без прав угнал «Фольксваген» работодателя

Ранее судимый за незаконный оборот оружия и грабеж 23-летний парень, временно проживающий в Евпатории, попался на очередном преступлении.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ранним утром сотрудники ГИБДД остановили водителя автомобиля «Фольксваген» из-за подозрительной манеры вождения. Он попытался скрыться, но инспекторам удалось задержать гражданина. От водителя исходил запах алкоголя, речь была несвязной, документы, подтверждающие личность, отсутствовали.

«Выяснилось, что водительское удостоверение гражданин никогда не получал, а транспортное средство угнал. Проверка показала, что авто принадлежит одному из евпаторийских предприятий. Сам же руководитель фирмы пояснил, что задержанный работает у него, однако полномочий управлять транспортным средством молодому человеку никто не давал», — рассказали в МВД.

Парень отказался пройти медицинское освидетельствование, в отношении него составили административный протокол. Суд признал его виновным и назначил 10 суток ареста.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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