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Усадьба Меллер-Закомельских в Ялте получает охранный статус
фото © Новости Крыма
Усадьба Меллер-Закомельских в центре Ялты включена в списки выявленных объектов культурного наследия.
Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, соответствующее решение принято Научно-методическим советом по культурному наследию министерства культуры РК.
«Готовятся документы на присвоение зданию охранного статуса «Объект культурного наследия», – уточнила она.
По словам главы администрации Ялты, этот статус защитит исторический дом – один из корпусов бывшего санатория «Киев» – от земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением тех, что будут направлены на сохранение здания или его отдельных элементов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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