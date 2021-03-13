Усадьба Меллер-Закомельских в Ялте получает охранный статус

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Усадьба Меллер-Закомельских в центре Ялты включена в списки выявленных объектов культурного наследия.

Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, соответствующее решение принято Научно-методическим советом по культурному наследию министерства культуры РК.

«Готовятся документы на присвоение зданию охранного статуса «Объект культурного наследия», – уточнила она.

По словам главы администрации Ялты, этот статус защитит исторический дом – один из корпусов бывшего санатория «Киев» – от земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением тех, что будут направлены на сохранение здания или его отдельных элементов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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