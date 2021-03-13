Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +7
море +9

Власть

Усадьба Меллер-Закомельских в Ялте получает охранный статус

14:28 суббота, 13 марта 2021
Ялта
Усадьба Меллер-Закомельских в Ялте получает охранный статус

фото © Новости Крыма

Усадьба Меллер-Закомельских в центре Ялты включена в списки выявленных объектов культурного наследия.

Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, соответствующее решение принято Научно-методическим советом по культурному наследию министерства культуры РК.

«Готовятся документы на присвоение зданию охранного статуса «Объект культурного наследия», – уточнила она.

По словам главы администрации Ялты, этот статус защитит исторический дом – один из корпусов бывшего санатория «Киев» – от земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением тех, что будут направлены на сохранение здания или его отдельных элементов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополю выделят 9 млн рублей на насосы в многоэтажках. В ряде многоквартирных домов Симферополя будут установлены 22 новых насоса для подкачки воды на верхние этажи.

В Севастополе у пляжа вместо парковки появился новый шлагбаум. В Севастополе началась подготовка к пляжному сезону – кроме новых, безопасных навесов операторы обещают туристам открытый кинотеатр на «Песочном» пляже и озеленение, сообщает «Независимое телевидение Севастополя».

В Симферополе возобновят общегородские субботники. В крымской столице возобновляют практику проведения общегородских субботников.

На сколько за месяц пополнились водохранилища Крыма. За прошедший месяц в Крыму пополнились 10 из 14 водохранилищ естественного стока, запасы воды в них увеличились по сравнению с началом февраля более чем на 8 миллионов кубометров.

Странности
Поклонская заявила о своем участии в выборах президента Украины

Поклонская заявила о своем участии в выборах президента Украины

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская допустила возможность своего участия в выборах президента Украины.

Власть
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя

Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя

Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.

Власть
Крымским гостиницам закрутили гайки

Крымским гостиницам закрутили гайки

Все гостиницы, отели и прочие места размещения обязаны пройти классификацию и получить свидетельство о «звездности».

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации