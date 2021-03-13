Туристам посоветовали не верить в новые крымские мифы

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Коренная крымчанка призвала туристов не верить в небылицы о том, как плохо живется и отдыхается на полуострове.

О том, что есть и чего нет в Крыму на самом деле, девушка рассказала в своем блоге.

По ее словам, многие россияне уверены в том, что на полуострове во времена антиалкогольной кампании горбачевского периода СССР вырубили все виноградники, поэтому здесь до сих пор хорошее вино не производят.

Это не так, заверила блогер. Во-первых, в советское время крымские виноградники не так уж и пострадали. А во-вторых, сейчас виноградарство в регионе выходит на новый уровень, и свидетельством тому являются многочисленные международные награды у местных вин, пояснила она.

Блогер поспешила разрушить еще одно распространенное заблуждение о том, что Крым зависит только от курортного сезона. По ее данным, только от 10 до 15% крымчан заняты в туристическом бизнесе. Остальная часть населения зарабатывает в других отраслях экономики.

Также автор обратила внимание на еще один распространенный стереотип о том, что в Крыму «дико дорого». По ее мнению, это очень субъективная оценка.

«Например, жить в Ялте действительно дороговато. Но она забита в любое время года. Значит деньги у людей есть. И почему-то многие туристы стремятся именно в Ялту. Хотя есть множество прекрасных и красивых мест на том же Южном берегу, за более умеренные деньги», — обратила внимание крымчанка.

Она также предупредила, что зарплаты в Крыму действительно ниже, чем в центральных регионах России, а продукты дороже.

В тексте использованы материалы: Форпост

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