Жилплощадь
Треть спроса на квартиры в Крыму приходится на приезжих
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Примерно треть сделок на покупку новых квартир в Крыму оформляют жители регионов России.
Об этом сообщил генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин в интервью «Циан.Журналу».
«Примерно треть покупателей – жители с «материка». В основном из Москвы, Санкт-Петербурга, северных городов, Сибири», – сказал он.
Быстрее всего, по словам Леухина, благодаря более доступной цене продается малогабаритное жилье – однокомнатные квартиры площадью около 40 кв. м. Кроме того, большим спросом пользуются студии.
«Географическое расположение не имеет большого значения. Покупатели есть и на жилье у моря, и на объекты в спальных районах, и в центре городов», – отметил директор компании.
Традиционно выше цены на жилье у моря – прежде всего в Севастополе и Ялте, уточнил эксперт. Также большим спросом пользуются квартиры в Симферополе, где ценники сопоставимы с севастопольскими.
При этом в других приморских городах – Евпатории, Алуште, Феодосии, активность в которых наблюдается в основном в курортный сезон, – ценник ниже. Если в Севастополе цены на квартиры «ИнтерСтроя» начинаются от 85 тысяч рублей за 1 кв. м, а ближе к морю – от 92,5 тысячи рублей, то в Алуште можно купить 1 кв. м за 72 тысячи рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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