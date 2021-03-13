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Треть спроса на квартиры в Крыму приходится на приезжих

11:05 суббота, 13 марта 2021
Треть спроса на квартиры в Крыму приходится на приезжих

фото © focus.ua

Примерно треть сделок на покупку новых квартир в Крыму оформляют жители регионов России.

Об этом сообщил генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин в интервью «Циан.Журналу».

«Примерно треть покупателей – жители с «материка». В основном из Москвы, Санкт-Петербурга, северных городов, Сибири», – сказал он.

Быстрее всего, по словам Леухина, благодаря более доступной цене продается малогабаритное жилье – однокомнатные квартиры площадью около 40 кв. м. Кроме того, большим спросом пользуются студии.

«Географическое расположение не имеет большого значения. Покупатели есть и на жилье у моря, и на объекты в спальных районах, и в центре городов», – отметил директор компании.

Традиционно выше цены на жилье у моря – прежде всего в Севастополе и Ялте, уточнил эксперт. Также большим спросом пользуются квартиры в Симферополе, где ценники сопоставимы с севастопольскими.

При этом в других приморских городах – Евпатории, Алуште, Феодосии, активность в которых наблюдается в основном в курортный сезон, – ценник ниже. Если в Севастополе цены на квартиры «ИнтерСтроя» начинаются от 85 тысяч рублей за 1 кв. м, а ближе к морю – от 92,5 тысячи рублей, то в Алуште можно купить 1 кв. м за 72 тысячи рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Несоизмеримое отставание: в Крыму посчитали зарплаты и доходы жителей. Несмотря на то, что в Республике Крым ежегодно фиксируется рост номинальной заработной платы, до среднего уровня зарплат в Южном федеральном округе регион пока не «дотянулся», а от среднероссийского уровня зарплат отстает почти на треть.

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