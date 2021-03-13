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Власть

Российского телеведущего включили в попечительский совет монастыря в Алуште

10:22 суббота, 13 марта 2021

Ведущий телеканала «Россия-1», генеральный директор российского религиозного телеканала «Спас» Борис Корчевников, которому запрещен въезд в Украину, стал сопредседателем попечительского совета монастыря Святых мучеников Косьмы и Дамиана в Алуште.

Об этом сообщается на сайте монастыря.

«Наместник обители архимандрит Иларион провел рабочую встречу с генеральным директором телеканала «Спас» Борисом Корчевниковым и предложил ему стать Сопредседателем попечительского совета монастыря Святых мучеников и бессребреников Косьмы и Дамиана. Борис Корчевников с радостью принял предложение. Теперь в обители будет работать съемочная группа телеканала для съемок сюжетов о монастыре, документального фильма, исторических очерков», – сказано в сообщении.

Корчевникову в октябре прошлого года запретили въезд в Украину на 3 года. Как пояснили в Госпогранслужбе Украины, «российский телеведущий незаконно посещал аннексированный Крым».

Корчевников посещал Крым и после 2014 года. Так, в июле прошлого года он опубликовал в Instagram фото на фоне аэропорта в Симферополе, а также выложил фото с геолокацией «Крымские горы», и «Ореанда».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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