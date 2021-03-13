Странности
Поклонская заявила о своем участии в выборах президента Украины
фото © Форпост
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская допустила возможность своего участия в выборах президента Украины.
Об этом она написала в Telegram.
«Думаю, буду продолжать политическую карьеру, и раз уж украинская власть настаивает на моем гражданстве <…> может, принять участие в выборах Президента Украины?.. Господа преступники, разрушившие страну и захватившие власть в 2014 году, предлагаю задуматься…», — написала Поклонская. Пост носит иронический характер и комментирует интервью, которое бывший прокурор Крыма дала накануне РИА Новости.
Сейчас Поклонская назвала информацию о том, что она не будет баллотироваться на второй срок в Госдуму «паникой», как и то, что она может вернуться к прокурорской работе в Крыму. «Друзья, я шучу. Скоро узнаем, что дальше», — резюмировала она.
В тексте использованы материалы: Форпост
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