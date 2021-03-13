Происшествия
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Крыму
Один человек погиб и трое пострадали в тройном дорожно-транспортном происшествии на трассе Красноперекопск – Симферополь.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
«По предварительным данным, сегодня в 19.15 на 44 км + 200 м автомобильной дороги Красноперекопск – Симферополь водитель автомобиля Mazda по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автомобилем Peugeot, после чего продолжил движение по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Славута», после чего вернулся на ранее занимаемую полосу дороги, допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием транспортного средства», – говорится в сообщении.
Водитель «Славуты» скончался на месте происшествия, водители Mazda, Peugeot и пассажир «Славута» получили травмы.
На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе сбили мопедиста: пострадавший в больнице. В одном из центральных районов Симферополя водитель автомобиля «Лада» сбил мопедиста, сообщили РИА Новости Крым в УГИБДД МВД по Крыму.
Гигантские буквы на набережной Алушты едва не смыло в море волнами. Коммунальные службы курортной Алушты установили поздравительную надпись «С праздником!» слишком близко к линии прибоя.
Пьяный россиянин разгромил мемориалы на братских могилах в Крыму. Вандалы разгромили мемориалы братских могил погибших в годы Второй мировой войны в Армянске, СК проводит проверку.
Драка возле крымского МРЭО оказалась инсценировкой. 5 марта в крымском сегменте соцсетей появилось видео драки около здания симферопольского МРЭО.
Какой сегодня праздник 14 марта фото
Сегодня, 14 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Поклонская заявила о своем участии в выборах президента Украины
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская допустила возможность своего участия в выборах президента Украины.
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя
Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
11 марта
63 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 12 марта на территории Республики Крым подтверждено 63 новых случая коронавирусной инфекции.