Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Крыму

Один человек погиб и трое пострадали в тройном дорожно-транспортном происшествии на трассе Красноперекопск – Симферополь.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«По предварительным данным, сегодня в 19.15 на 44 км + 200 м автомобильной дороги Красноперекопск – Симферополь водитель автомобиля Mazda по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автомобилем Peugeot, после чего продолжил движение по встречной полосе и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Славута», после чего вернулся на ранее занимаемую полосу дороги, допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим опрокидыванием транспортного средства», – говорится в сообщении.

Водитель «Славуты» скончался на месте происшествия, водители Mazda, Peugeot и пассажир «Славута» получили травмы.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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